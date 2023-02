Polizei Köln

POL-K: 230210-1-K Fahrradfahrerin fährt Mann an und flüchtet - Zeugensuche

Köln (ots)

Die Polizei Köln sucht nach einer Fahrradfahrerin, die am Dienstagnachmittag (7. Februar) einen Fußgänger (60) am Stammheimer Ufer in Köln-Mülheim angefahren haben soll. Laut Zeugenangaben soll die Unbekannte den 60-Jährigen gegen 14.30 Uhr beim Überholen auf dem kombinierten Fuß-und Radweg an der linken Schulter getroffen haben und anschließend ohne anzuhalten in Richtung Mülheimer Brücke davon gefahren sein. Der Mann stürzte und verletzte sich leicht an den Händen sowie im Gesicht. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 2 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (ph/al)

