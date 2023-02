Polizei Köln

POL-K: 230210-4-K Porsche 911 aus Tiefgarage in Braunsfeld gestohlen - Zeugensuche

Köln (ots)

Nach dem Diebstahl eines schwarzen Porsche 911 aus der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Nacht zu Donnerstag (9. Februar) in der Friedrich-Schmidt-Straße in Köln-Braunsfeld sucht die Polizei Köln dringend Zeugen.

Der 37 Jahre alte Eigentümer bemerkte den Diebstahl seines etwa 100.000 Euro teuren Porsche (Baujahr 2018) am Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr. Sein Cabrio hatte er noch am Vorabend gegen 22 Uhr in der Tiefgarage gesehen.

Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl oder zum Aufenthaltsort des Sportwagen mit dem Kennzeichen K-DC5000 geben können, werden gebeten sich unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail unter poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern der Kriminalkommissariats 74 zu melden. (sw/kk)

