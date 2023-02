POL-PDTR: Mehrere Verkehrsverstöße im Stadtgebiet

Hermeskeil (ots) - In der Zeit zwischen 12.02.2023, nach 18.00 Uhr und 13.02.2023, 12.00 Uhr kam es in der Straße "Frauenrötchen" , in Hermeskeil zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde an einem am Straßenrand geparkten PKW der Marke Ford, Typ Fiesta, durch ein unbekanntes Fahrzeug das Gehäuse vom linken Außenspiegel abgefahren. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort ohne sich um den von ihm ...

