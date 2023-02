POL-PDTR: Alkoholisierte Auto- und Fahrradfahrer, ein Raub unter Jugendlichen und eine groß angelegte Vermisstensuche - Das Wochenende der Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Baumholder (ots) - In der Nacht von Freitag, 10.02.2023, auf Samstag, 11.02.2023, wurde in der Poststraße in Baumholder ein am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellter PKW mutwillig beschädigt. Bislang unbekannte Täter beschädigten hierbei einen Außenspiegel des Fahrzeugs. Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte an die Polizei Baumholder unter der Telefonnummer: 06783 / 9910. Rückfragen bitte an: ...

mehr