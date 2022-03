Polizei Paderborn

POL-PB: Fünf Pedelecs und ein Mountainbike aus Tiefgaragen gestohlen

Paderborn (ots)

(vh)Aus Tiefgaragen und Fahrradkellern im Stadtgebiet Paderborn wurden zwischen Mittwoch und Samstag insgesamt fünf Pedelecs und ein Mountainbike entwendet. Bei einer weiteren Tat in Schloß Neuhaus blieb es beim Versuch.

In der Nacht von Freitag auf Samstag gelangten unbekannte Täter in die Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses an der Hatzfelder Straße in Schloß Neuhaus. Der Versuch, ein dort an der Wand angeschlossenes Pedelec zu entwenden, schlug fehl. Die Täter ließen anschließend den Fahrradcomputer und den Akku des Pedelecs mitgehen.

In derselben Nacht schlugen die Täter auch in einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses am Dörener Weg in Paderborn zu. Hier entwendeten sie insgesamt drei Pedelecs, welche mit hochwertigen Stahlschlössern gesichert waren.

Zwei weitere verschlossene Pedelecs waren das Ziel der Täter in einem Fahrradkeller eines Mehrfamilienhauses in der Arminiusstraße. Während der Anzeigenaufnahme meldete sich ein weiterer Bewohner des Hauses, der den Diebstahl seines Mountainbikes (kein Pedelec) zur Anzeige brachte. Diese Tat soll sich allerdings bereits in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ereignet haben.

Die Polizei geht davon aus, dass die Fahrräder in einem in der Nähe bereitgestellten Transporter oder Anhänger verladen worden sind. Jetzt werden Zeugen gesucht, die in den Tatzeiträumen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Möglicherweise haben die Täter die Örtlichkeiten bereits tagsüber ausbaldowert.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell