POL-PB: Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Paderborn-Neuenbeken (ots) - (mb) Auf einem Waldweg am Papenberg ist am Donnerstag ein 62-jähriger Mann mit einem Pedelec verunglückt. Der E-Bike-Fahrer fuhr gegen 17.30 Uhr auf einem Waldweg vom Papenberg in Richtung Bukhove. Auf einem abschüssigen Streckenabschnitt lag ein dicker Ast quer über dem Weg. Der behelmte Radler fuhr über das Hindernis und stürzte über den Lenker. Er zog sich schwere Verletzungen an den ...

mehr