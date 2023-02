Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: PKW durch Vandalismus beschädigt

Hermeskeil (ots)

Durch bislang unbekannte(n) Täter wurde von Donnerstag, 09.02.2023, auf Freitag, 10.02.2023, in der Zeit von ca. 21 Uhr bis 14 Uhr, ein in der Kranicherstraße am Fahrbahnrand geparkter PKW beschädigt. An dem schwarzen Nissan Juke wurde vermutlich mit einem Messer ein Reifen zerstochen und zudem noch die Motorhaube zerkratzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Hermeskeil unter Tel. 06503/9151-0 oder per Mail unter pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzten.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell