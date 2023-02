Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verfrühte Hexennacht

Idar-Oberstein. Mittelbollenbach (ots)

Mit dem Datum nicht so genau nahmen es unbekannte Hexen oder Hexer in Mittelbollenbach. In der Nacht von Freitag, den 10. Februar auf Samstag erlaubten sich bislang unbekannte Witzbolde einen Spaß damit, für gleich drei PKW-Anhänger neue überraschte Besitzer zu suchen. Sie sammelten die Anhänger in den Straßenzügen "Kurzenbach" bis "Am Bollenbach" vor Wohnhäusern ein und schoben diese teilweise durch die gesamte Ortschaft und stellten sie wahllos in fremde Einfahrten. Auch vor einer alte Toilettenschüssel machten sie nicht Halt und stellten diese vor eine fremde Haustür. Die Beamten der Polizei Idar-Oberstein konnten die Gegenstände mit Hilfe der Anwohner schnell wieder an die richtigen Besitzer übergeben. Die Hexen blieben bei ihrem Streich unerkannt.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell