Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Fahrweise verrät Angetrunkenen

Gescher (ots)

Tatort: Gescher Bundesstraße 525 / Bahnhofstraße; Tatzeit: 06.12.2022, gegen 20.00 Uhr;

Erst ist ein Autofahrer kurz vor einer Vorfahrtberechtigten am Dienstagabend auf die Bundesstraße 525 in Gescher gefahren. Die Zeugin musste ihren Wagen abbremsen, damit es nicht gefährlich wurde. Auf der Bundesstraße sowie beim Abbiegen auf die Bahnhofstraße verfestigte sich der Verdacht, dass etwas mit dem Fahrer nicht stimmt - Schlangenlinien bis in den Gegenverkehr und unbegründetes Bremsen verrieten den Mann. Alarmierte Polizeibeamte trafen den 43 Jahre alten Fahrer schließlich an. In dessen Atemluft war Alkoholgeruch deutlich wahrnehmbar - nicht verwunderlich, dass ein Atemalkoholtestgerät einen Wert anzeigte, der auf eine Blutalkoholkonzentration von circa 1,2 Promille schließen ließ. Ein Arzt entnahm dem 43-Jährigen eine Blutprobe, um den Alkoholwert exakt bestimmen zu können. Kraftfahrzeuge fahren darf er bis auf weiteres nicht mehr. Den Führerschein stellten die Beamten sicher. Nun folgt ein Strafverfahren. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell