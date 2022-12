Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Pedelecfahrer im Kreisverkehr angefahren

Rhede (ots)

Unfallort: Rhede, Nordstraße / Schützenstraße; Unfallzeit: 05.12.2022, 15.50 Uhr;

Leichte Verletzungen hat ein 60-jähriger Pedelecfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montag in Rhede erlitten. Der Rheder war gegen 15.50 Uhr im Kreisverkehr Nordstraße / Schützenstraße unterwegs, als von der Schützenstraße kommend eine 72 Jahre alte Autofahrerin aus Rhede in das Rondell einbog. Um eine Kollision zu verhindern, bremste der Zweiradfahrer stark ab und verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug, in dessen Folge er stürzte. Der Rettungsdienst brachte den Mann in ein Krankenhaus. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell