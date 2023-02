Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit teils schwer verletzten Personen auf der L138 bei Schoden

Schoden (ots)

Am 12.02.2023 kam es um etwa 19:35 Uhr auf der L138, kurz vor Schoden, zu einem Verkehrsunfall. Der 19jährige Fahrer des VW Polo, der von Saarburg in Richtung Schoden fuhr, kam in einer langgezogenen Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Hier kam es zum Zusammenstoß mit einem Ford Fiesta, der von Schoden aus kommend in Richtung Saarburg unterwegs war. Bei dem Aufprall wurde der Fahrer des VW schwer verletzt, ebenso wie die beiden Mitinsassen (25 und 22 Jahre) des Ford Fiesta. Die 51jährige Fahrerin des Ford wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Alle Beteiligten wurden nach der Erstversorgung in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Bei beiden Fahrzeugen dürfte ein wirtschaftlicher Totalschaden vorliegen, der insgesamt etwa 25.000EUR betragen dürfte. Die Straße musste zum Zwecke der Unfallaufnahme und der Reinigung bis etwa 22:00 Uhr voll gesperrt werden. Vor Ort waren die Feuerwehren aus Schoden, Irsch und Beurig, der Rettungsdienst, sowie die Straßenmeisterei Saarburg und die Polizei Saarburg.

