Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Erneut Diebstahl aus Baustelle

Ludwigshafen (ots)

Unbekannte gelangten in der Nacht von Montag (19.12.2022) auf Dienstag (20.12.2022) auf eine Baustelle in der Magnetbandstraße und entwendeten dort hochwertiges Werkzeug vom Baustellengelände. Das entwendete Werkzeug hatte ein Gesamtwert von circa 30.000 Euro. Bereits in der Vergangenheit kam es auf dem Baustellengelände zu Diebstählen und Einbrüchen. Ob die Taten in Verbindung stehen, ermittelt derzeit die Polizei. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

