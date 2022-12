POL-PPRP: Polizeiliche Prävention und Einstellungsberatung beim Weihnachtsmarkt auf dem Berliner Platz am Mittwoch (21.12.2022)

Ludwigshafen (ots) - In der Nacht zum Dienstag (20.12.2022), zwischen 01:30 und 03:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Tankstelle in der Bruchwiesenstraße ein. Nach ersten Ermittlungen wurde jedoch nichts entwendet. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Wer hat die Tat beobachtet oder im genannten Zeitraum im Bereich Bruchwiesenstraße/Raschigstraße verdächtige Personen wahrgenommen? ...

