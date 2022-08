Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Amtshilfe für die Polizei und Brandmeldealarm

Breckerfeld (ots)

Datum: 22.08.2022/ Einsatzstelle: Langscheider Straße/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld, Löschgruppe Delle, Löschgruppe Zurstraße/ Rettungswagen (RTW)/ Polizei/ Bericht (hb): Die Feuerwehr Breckerfeld wurde am Montagmorgen von der Polizei in die Langscheider Straße angefordert. Die Beamten hatten um Amtshilfe bei der Ergreifung eines flüchtigen Vierbeiners gebeten. Dieser hatte sich offensichtlich von der Leine der Besitzerin losgerissen und erkundete das Stadtgebiet. Im Bereich des Bauhofs konnte der Hund dann mit vereinten Kräften gestellt und in einer Transportbox in Sicherheit gebracht werden. Das Ordnungsamt übernahm den Ausreißer, der jetzt auf die Rückkehr zu seiner Besitzerin wartet. Um 14:20 löste dann die automatische Brandmeldeanlage und CO2-Löschanlage in einem Industriebetrieb in der Langscheider Straße aus. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten bei der Kontrolle der Einsatzstelle mit einer Wärmebildkamera keine Ursache für die Auslösung feststellen. Nachdem in dem Betrieb auch keine CO2-Konzentration mehr gemessen wurde, konnte die Einsatzstelle an einen Betriebsverantwortlichen übergeben werden.

