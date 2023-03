Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Bankmitarbeiterin vereitelt Trickbetrug - falscher Polizist schüchterte Frau am Telefon ein

Ludwigslust (ots)

In Ludwigslust hat eine Bankmitarbeiterin am Donnerstag einen Trickbetrug vereiteln und eine Frau dadurch vor finanziellen Verlusten bewahren können. Die 82-jährige Rentnerin hatte zuvor unangekündigt einen Anruf von einer Frau bekommen, die sich am Telefon als Polizistin ausgab und die Rentnerin in ein Gespräch verwickelte. Die falsche Polizistin gab am Telefon an, dass es bei ihrer Hausbank angeblich einen Spion gäbe, der Zugriff das Konto der Rentnerin hätte. Da davon auszugehen ist, dass der angebliche Spion sich an dem Geld der Frau bedienen würde, solle sie ihr Konto auflösen und sämtliches Bargeld zunächst zu Hause deponieren. Später würde sich dann die Polizei bei ihr melden. Die eingeschüchterte Rentnerin fuhr zunächst zum nächsten Geldautomat und hob 2.000 Euro Bargeld ab. Unmittelbar danach fuhr sie zu ihrer Hausbank, um ihre dortige Geldanlage aufzulösen. Einer Bankmitarbeiterin kam das verdächtig vor, sie sprach die 82-Jährige daraufhin an. Im Zuge des Gesprächs zwischen der Bankmitarbeiterin und der 82-Jährigen flog dann der Schwindel und damit auch der Betrugsversuch auf. Die hinzugezogene Polizei führte mit der Rentnerin anschließend ein kriminalpräventives Gespräch durch und nahm eine Anzeige wegen versuchten Betruges auf. Dass die Frau ihr Geld nicht verlor, ist offensichtlich nur der Besonnenheit und klugen Reaktion der Bankmitarbeiterin zu verdanken.

