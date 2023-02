POL-Bremerhaven: Von der Sonne geblendet: Verkehrsunfall in Bremerhaven Leherheide

Bremerhaven (ots) - Nach einem Raubüberfall auf eine Tankstelle an der Hafenstraße in Bremerhaven-Lehe ermittelt die Kriminalpolizei und bittet um Zeugenhinweise. Am späten Sonntagabend, 26. Februar, kurz nach 23 Uhr, bedrohte ein bislang unbekannter, maskierter Täter den Angestellten einer Tankstelle mit einer Waffe. Daraufhin führte der Täter den Mitarbeiter in ...

