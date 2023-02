Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Käsedieb stiehlt 15 Packungen jungen Gouda

Bremerhaven (ots)

Gleich 15 Packungen Käse stahl ein 36-jähriger Mann am vergangenen Samstag, 25. Februar, aus einem Discounter in Bremerhaven-Geestemünde. Der Käsedieb betrat gegen 11.30 Uhr die Filiale an der Elbestraße, nahm sich 15 Packungen Gouda aus dem Kühlregal, steckte diese in seinen Rucksack und verließ den Kassenbereich, ohne die Ware zu bezahlen. Ein Ladendetektiv beobachtete dies und konnte den 36-Jährigen noch im Geschäft stellen. Die hinzugerufene Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann wegen Diebstahls ein. Das Diebesgut verblieb im Geschäft. Der Einkaufsmarkt verhängte zudem ein einjähriges Hausverbot.

