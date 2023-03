Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Fahrer eines Lebensmitteltransporters mit ungekühlter Ware und ohne Fahrerkarte unterwegs

Stolpe (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle auf der BAB 24 wurde am Dienstagvormittag ein Lebensmitteltransporter mit ungekühlter Ware festgestellt, dessen Fahrer zudem ohne Fahrerkarte fuhr. Das Fahrzeug, welches mit Geflügel und Meeresfrüchten beladen war, wurde durch die Polizei auf dem Rastplatz Stolpe Nord kontrolliert. Bezüglich der fehlenden Fahrerkarte erstatteten die Beamten sowohl gegen den 57-jährigen Fahrer als auch gegen den 59-jährigen Halter des Fahrzeuges eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Dem Fahrer droht jetzt eine Geldbuße in Höhe von ca. 1500 Euro, der Halter muss mit dem zweifachen Betrag rechnen. Zwecks der Überprüfung der ungekühlten Lebensmittel kamen zwei Mitarbeiter des Landkreises -für Lebensmittelüberwachung- zum Einsatz und überprüften die Warentemperatur. Hierbei stellten die Mitarbeiter einen Verstoß gegen die Verordnung über tiefgefrorene Lebensmittel fest und erstatteten eine separate Anzeige. Der Fahrer wurde anschließend aufgefordert die ca. 375 Kilogramm tierischen Produkte, die für Kleinimbisse in der Region gedacht waren, fachgerecht zu entsorgen.

