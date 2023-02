Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Syrer eingesschleust

Görlitz (ots)

13.02.2023, 11:45 Uhr

Die Bundespolizei nahm am 13. Februar 2023 im Görlitzer Stadtteil Klingenwalde neun illegal eingereiste Syrer in Gewahrsam. Unbekannte Schleuser haben die acht Männer im Alter zwischen 20 und 39 Jahren sowie eine 36-jährige Frau hier abgesetzt. Die Beamten kontrollierten nach Eingang eines Bürgerhinweises um 11:45 Uhr die Syrer, die sich in einem Gebüsch versteckt hatten. Den Aufenthalt legitimierende Dokumente konnten sie nicht vorlegen. Die Ermittlungen haben ergeben, dass die syrischen Migranten von der Türkei aus durch eine Schleuserorganisation auf der Balkanroute und zuletzt über Tschechien und Polen in das Bundesgebiet gebracht worden waren. Ein nicht näher bekannter PKW hat die Syrer in Görlitz abgesetzt. Sie mussten zwischen 4.500,00 und 11.000,00 US$ Schleuserlohn bezahlen. Die Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf hat die Ermittlungen wegen des Einschleusens von Ausländern eingeleitet und bittet um Hinweise zum Absetzen der Syrer im Raum Klingenwalde unter 03581 / 36260. Diese müssen sich nun wegen der Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz verantworten und wurden aufgrund Stellung eines Schutzersuchens an die Erstaufnahmeeinrichtung Dresden weitergeleitet. (ak)

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell