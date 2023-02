Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Fahrraddieb gestellt

Görlitz (ots)

13.02.2023, 15:30 Uhr

Bundespolizisten haben am 13. Februar 2023 einen stadtbekannten Fahrraddieb mit manipuliertem Fahrrad im Wert von über 1.000,00 Euro überführt. Gegen 15:30 Uhr stoppten die Beamten den polizeilich bekannten 27-Jährigen im Görlitzer Stadtgebiet. Es stellte sich heraus, dass der Deutsche mit einem mutmaßlich gestohlenen Fahrrad unterwegs war. Der Rahmen war rot überlackiert worden und die Rahmennummer herausgeschliffen. An der blanken Stelle wurde eine Fantasienummer eingeschlagen. Dennoch wollte der Mann mit einem Kaufvertrag seinen Besitz nachweisen. Aber auch an dem Vertrag waren Manipulationsspuren zu finden. Der Mann wurde samt Fahrrad an das Polizeirevier Görlitz übergeben. Die wahre Herkunft des Zweirades wird nun Gegenstand der Ermittlungen wegen Hehlerei sein. (ak)

