BPOLI LUD: Unerlaubt eingereist

Görlitz (ots) - 11.02.2023, 12:50 Uhr Ein 18-Jähriger geriet am 11. Februar 2023 mit einem Bolzenschneider, einem Kuhfuß und Drogen in eine Polizeikontrolle. Er gab an, die Werkzeuge für ein Praktikum zu brauchen. Bundespolizisten stoppten den Deutschen, der gerade aus dem Görlitzer Bahnhof gekommen war, und fanden in seinem Rucksack das verdächtige Werkzeug ...

