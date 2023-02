BPOLI LUD: Graffiti an Bahnhofsmission

Kodersdorf (ots) - Am 11. Februar 2023 kontrollierte die Bundespolizei an der Autobahn 4 bei Kodersdorf einen aus Polen kommenden Fernreisebus. Einer der Fahrgäste, ein 44-jähriger Moldawier, konnte sich zwar mit einem gültigen Reisepass ausweisen, war aber bereits Ende Juli 2022 in Ungarn in den Schengenraum eingereist. Somit hat er seine touristische Aufenthaltsdauer von 90 Tagen um drei Monate überschritten und sich unerlaubt aufgehalten. Es wurde eine Strafanzeige ...

