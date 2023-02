BPOLI LUD: Trotz Einreiseverbot eingereist

Nieder Seifersdorf (ots) - Am Montag, den 6. Februar 2023, kontrollierte eine Streife der Bundespolizei einen Mann auf dem Pendlerparkplatz in Nieder Seifersdorf. Gegen den 32-jährigen Pole lag ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Dresden wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis vor. Der Pole beglich die offene Geldstrafe in Höhe von 1.200 Euro und wendete die ihm drohende Haftstrafe ab. Rückfragen bitte an: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf Pressesprecherin ...

