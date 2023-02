BPOLI LUD: Geldstrafe gezahlt

Landkreis Görlitz, Weißkeißel, BAB4 (ots) - Am Samstagvormittag kontrollierte die Bundespolizei in Weißkeißel einen polnischen Bürger (47). Anschließend klickten die Handschellen, denn der Name des Mannes stand auf der Fahndungsliste. Dass der Name auf besagter Liste zu lesen war, dafür hatte die Staatsanwaltschaft Stade gesorgt. Schließlich hatte sie im Mai des vergangenen Jahres einen Vollstreckungshaftbefehl ausgefertigt, weil der wegen Diebstahls Verurteilte ...

