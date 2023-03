Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Motorrad aus Garage gestohlen

Parchim (ots)

In Parchim haben unbekannte Täter ein Motorrad der Marke MZ ETZ 250 aus einer Garage gestohlen. Der Vorfall ereignete sich in einem Garagenkomplex im Pestalozziweg zwischen dem 24.03.2023 11 Uhr und dem 26.03.2023 12 Uhr. Der Stehlschaden des nicht zugelassenen Motorrades wird auf ca. 3500 Euro geschätzt. Hinweise zum Vorfall oder zum Verbleib des Motorrades nimmt die Polizei in Parchim (03871/6000) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell