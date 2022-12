Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Unfall mit Verletzten nach Vorfahrtsverstoß

Melle (ots)

Eine 54-Jährige befuhr mit einem Kia "Picanto" eine asphaltierte Straße zwischen der "Borgloher Straße" und der "Vessendorfer Straße" in Richtung "Vessendorfer Staße". Ein 70-Jähriger befuhr mit einem VW "Tiguan" die "Vessendorfer Straße" stadtauswärts. Die 54-Jährige aus Melle beabsichtigte die "Vessendorfer Straße" in Richtung "Dissener Straße" zu queren. Beim Überqueren übersah sie den von rechts kommenden bevorrechtigten 70-jährigen Mann aus Melle und es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge wurden aufgrund der Wucht in den Graben geschleudert. Der Kia "Picanto" überschlug sich und kam seitlich im Graben zum Stehen. Der VW "Tiguan" kam auf dem Dach im Graben zum Stehen. Die 54-Jährige musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Sie wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der 70-Jährige konnte selbstständig aus dem Auto aussteigen und wurde zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren ein Totalschaden und mussten abgeschleppt werden. Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde die "Vessendorfer Straße" vollgesperrt.

