POL-OS: Osnabrück: Zeugen gesucht nach gefährlicher Körperverletzung am "Natruper-Tor-Wall"

Osnabrück (ots)

Am Samstag, den 03.12.22, kam es gegen 00:30 Uhr am "Natruper-Tor-Wall" in Höhe der "Bocksmauer" zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines 49-jährigen Fahrradfahrers. Der unbekannte Täter griff den Radfahrer an und brachte diesen zu Fall. Anschließend trat der Täter mehrfach auf das am Boden liegende Opfer ein. Der Osnabrücker wurde bei dem Angriff schwer verletzt und musste aufgrund dessen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei Osnabrück sucht nun Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können. Diese melden sich bitte unter 0541/327-2215 oder -2115.

