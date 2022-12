POL-OS: Osnabrück: Hochwertige E-Bikes aus Garage gestohlen

Bad Rothenfelde (ots) - Aus bislang unbekannter Ursache kam es am Dienstagmorgen gegen 05:10 Uhr zu einem Brand an der "Salinenstraße". Das Feuer entstand vermutlich nach unsachgemäßer Entsorgung von Asche in einer Mülltonne bei einem Unterstand am vorherigen Abend. Der Unterstand fing am Morgen Feuer und das Feuer griff auf zwei daneben abgestellte Pkws über. Ein ...

mehr