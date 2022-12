Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Rothenfelde: Mülltonnenbrand greift über auf zwei Pkws - hoher Sachschaden

Bad Rothenfelde (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache kam es am Dienstagmorgen gegen 05:10 Uhr zu einem Brand an der "Salinenstraße". Das Feuer entstand vermutlich nach unsachgemäßer Entsorgung von Asche in einer Mülltonne bei einem Unterstand am vorherigen Abend. Der Unterstand fing am Morgen Feuer und das Feuer griff auf zwei daneben abgestellte Pkws über. Ein VW "Passat" geriet in Vollbrand und brannte aus. Bei dem zweiten Pkw, ein Toyota "Aygo", wurde eine Seite komplett beschädigt, sodass dieser ebenfalls ein Totalschaden ist. Der Mülleimerunterstand ist ebenfalls voll ausgebrannt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 100.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.

