POL-OS: Georgsmarienhütte: Sachbeschädigungen an mehreren PKW - Zeugen gesucht

Osnabrück (ots) - Am Samstag, den 03.12.22, kam es gegen 00:30 Uhr am "Natruper-Tor-Wall" in Höhe der "Bocksmauer" zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines 49-jährigen Fahrradfahrers. Der unbekannte Täter griff den Radfahrer an und brachte diesen zu Fall. Anschließend trat der Täter mehrfach ...

