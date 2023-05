Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 11.05.23

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Vorfahrt missachtet

Um 07:52 Uhr befuhr gestern Morgen ein 65-Jähriger aus Eschwege mit seinem Pkw die Struthstraße in Eschwege. Im Kreuzungsbereich zur Freiherr-vom-Stein-Straße übersah er einen vorfahrtsberechtigten Pkw, der von einem 45-Jährigen aus Eschwege gefahren wurde. Durch den Zusammenstoß der Autos entstand ein Sachschaden von ca. 4000 EUR.

Unfallflucht

Um 12:15 Uhr befuhr gestern Mittag ein 26-Jähriger aus den Niederlanden mit einer Sattelzugmaschine die Straße "Auf der Struth" in Bad Sooden-Allendorf. Beim Vorbeifahren an einem geparkten VW Caddy wurde dieser mit dem linken Heck des Sattelaufliegers angefahren, wodurch ein Sachschaden von ca. 3000 EUR entstand. Der Fahrer des Sattelzuges fuhr weiter, konnte aber dank Zeugenhinweisen ermittelt werden.

Geschädigter gesucht

Am 09.05.23 befuhr um 16:30 Uhr ein 36-Jähriger aus Eschwege mit einem Kleinbus die Bahnhofstraße in Eschwege stadteinwärts. In Höhe der Hausnummer 6 touchierte er beim Vorbeifahren ein geparktes Auto. Da der 36-Jährige nicht ausschließen kann, dass dadurch an einem nicht näher bekannten Fahrzeug ein Schaden entstanden ist, wurde dieses zur Anzeige gebracht. Ein möglicher Geschädigter möchte sich bitte mit der Polizei in Eschwege unter 05651/9250 in Verbindung setzen.

Geldbörsendiebstahl

Angezeigt wurde gestern Nachmittag noch der Diebstahl einer Geldbörse durch einen 38-Jährigen aus Göttingen. Durch den Geschädigten kann nicht genau angegeben werden, wo ihm das Portmonee in Eschwege gestohlen wurde, da er sich an unterschiedlichen Orten in Eschwege aufhielt. Im Portmonee befanden sich ca. 250 EUR Bargeld und Ausweisdokumente. Hinweise: 05651/9250.

Diebstahl eines E-Scooters

Zwischen 11:00 Uhr und 18:35 Uhr wurde am gestrigen Mittwoch ein E-Scooter in Reichensachsen entwendet. Das Fahrzeug war in diesem Zeitraum gesichert am dortigen Bahnhof abgestellt worden. Als die Geschädigte am gestrigen Abend an den Abstellort zurückkehrte, fand sie nur noch das "geknackte" Schloss vor. Schaden: ca. 300 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfall

Um 20:35 Uhr kollidierte am gestrigen Abend eine 18-jährige Pkw-Fahrerin aus Großalmerode mit einem Wildschwein als sie zwischen Großalmerode und Wickenrode unterwegs war. Nach dem Aufprall lief das Wildschwein davon; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Polizei Witzenhausen

Verkehrsunfall beim Ausparken

Um 09:49 Uhr beabsichtigte gestern Morgen ein 76-Jähriger aus Witzenhausen mit seinem Pkw in der Mündener Straße in Witzenhausen rückwärts auszuparken. Dabei wurde ein geparkter Pkw BMW am linken hinteren Kotflügel touchiert und leicht beschädigt. Der Sachschaden wird mit ca. 800 EUR angegeben.

Wildunfall, Schutzplanke beschädigt

Um 00:45 Uhr befuhr in der vergangenen Nacht eine 32-Jährige aus Göttingen mit ihrem Pkw die B 27 zwischen Witzenhausen und Neu-Eichenberg. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das die Bundesstraße überqueren wollte. Beim Ausweichversuch kam es noch zur Kollision mit der Schutzplanke. Das Reh lief anschließend davon. Am Pkw und der Schutzplanke entstand ein Gesamtschaden von ca. 5000 EUR.

Pressestelle der Polizeidirektion Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell