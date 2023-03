POL-REK: 230317-4: Geldautomaten gesprengt - Polizei sucht Zeugen

Pulheim (ots) - "Dooring-Unfälle" auch Thema bei der Eröffnung der Fahrrad- und Pedelecsaison durch Innenminister Herbert Reul in der Abtei Brauweiler Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend (16. März) hat sich eine Radfahrerin (23) in Pulheim leichte Verletzungen zugezogen. Nach ersten Erkenntnissen blieb die junge Frau mit der Pedale ihres Fahrrads an der sich öffnenden Fahrzeugtür eines VW-Fahrers (53) hängen ...

mehr