Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230317-3: Zivilbeamte nehmen mutmaßlichen Drogendealer (23) fest - Haftrichter

Frechen (ots)

Gemeinsame Bekanntgabe des Polizeipräsidiums Köln und der Polizei Rhein-Erft-Kreis.

Kölner Zivilbeamte der Autobahnpolizei haben bei einer Verkehrskontrolle am Donnerstagnachmittag (16. März) auf der Tank- und Rastanlage Frechen in einem VW Touran mehr als ein Kilo Marihuana, zwei Mobiltelefone, ein Messer und 1800 Euro Bargeld gefunden und sichergestellt. Die Polizisten nahmen den Fahrer (23) noch vor Ort fest und stellten das Auto sicher.

Gegen 17.15 Uhr hatten die Zivilkräfte auf der Bundesautobahn 61 in Höhe des Autobahndreiecks Jackerath den Wagen bemerkt, als dieser mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Köln unterwegs war. Die Beamten entschlossen sich zur Kontrolle und lotsten den Autofahrer auf das Gelände der Rastanlage. Nachdem ein Drogenwischtest an den Händen des 23-Jährigen unter anderem positiv auf Kokain verlief, durchsuchten sie das Auto. In einem Plastikbeutel im Kofferraum fanden die Beamten die Drogen.

Der aus Albanien stammende Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland soll heute noch einem Haftrichter vorgeführt werden. (sw/cs/hw)

