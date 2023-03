Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230317-2: Radfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Pulheim (ots)

"Dooring-Unfälle" auch Thema bei der Eröffnung der Fahrrad- und Pedelecsaison durch Innenminister Herbert Reul in der Abtei Brauweiler

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend (16. März) hat sich eine Radfahrerin (23) in Pulheim leichte Verletzungen zugezogen. Nach ersten Erkenntnissen blieb die junge Frau mit der Pedale ihres Fahrrads an der sich öffnenden Fahrzeugtür eines VW-Fahrers (53) hängen und stürzte. Rettungskräfte brachten die Leichtverletzte in ein Krankenhaus. Polizisten sicherten Spuren und nahmen den Unfall auf.

Gegen 18 Uhr soll die Radfahrerin auf der Hackenbroicher Straße in Fahrtrichtung der Straße "Am Sportzentrum" gefahren sein. Auf Höhe der Hausnummer 2 öffnete der Fahrer eines geparkten VWs seine Autotür. Die junge Frau habe nicht mehr ausweichen können und stürzte, nachdem sich ihre Pedale in der Tür verhakt habe. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen bereits aufgenommen. Sie sprechen in diesen Fällen von sogenannten "Dooring-Unfällen".

"Dooring-Unfälle" werden auch Thema bei der Eröffnung der Fahrrad- und Pedelecsaison NRW 2023 durch den Innenminister Herbert Reul in der Abtei Brauweiler sein. Am Samstag (18. März) ab 12 Uhr werden der Minister Reul, Landrat Frank Rock und Horst Lichter erstmalig die Präventionsfilme zum sicheren Fahren auf Pedelecs vorstellen. Alle Informationen zur Veranstaltung und den Angeboten für Bürgerinnen du Bürgern finden Sie auf der Homepage der Polizei Rhein-Erft-Kreis. (hw)

https://rhein-erft-kreis.polizei.nrw/termine/eroeffnung-der-fahrrad-und-pedelecsaison-2023

