Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230316-2: Unbekannte brachen in Schreibwarengeschäft ein

Erftstadt (ots)

Zeugen gesucht

Die Polizei im Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem oder mehreren unbekannten Tätern, die am frühen Donnerstagmorgen (16. März) in ein Schreibwarengeschäft in Erftstadt eingebrochen sind. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 22 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft.kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Ermittlungen brachen der oder die Unbekannten gegen 4 Uhr in das Geschäft an der Straßenecke von Carl-Schurz-Straße und "Auf dem grünen Weg" ein. Alarmierte Polizisten stellten vor Ort fest, dass die Einbrecher eine Fensterscheibe des Geschäfts mit einem Gegenstand eingeschlagen hatten. Ob die Täter etwas entwendeten, ist Bestandteil der Ermittlungen. (sc)

