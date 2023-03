Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230314-2: Auto kollidiert mit Straßenbahn

Frechen (ots)

Leichtverletzter Autofahrer im Krankenhaus

Am Montagnachmittag (13. März) hat sich in Frechen bei einem Verkehrsunfall ein 38-jähriger Autofahrer nach dem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn leicht verletzt. Polizisten stellten während der Unfallaufnahme fest, dass sich der Gesundheitszustand des Mannes schnell verschlechterte. Angeforderte Rettungskräfte brachten den Leichtverletzten zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittler des Verkehrskommissariats gehen derzeit Hinweisen nach, die darauf deuten, dass der Autofahrer bei Rotlicht in den Kreuzungsbereich gefahren sein soll.

Gegen 16.45 Uhr soll der 38-Jährige mit seinem Volkswagen auf der Dürener Straße in Richtung Stadtzentrum gefahren sein. Vor der Kreuzung zur Franzstraße habe er sich auf der Rechtsabbiegerspur eingeordnet. Parallel zur Dürener Straße verlaufen die Schienen der Straßenbahnlinie 7 der KVB, die ebenfalls die Franzstraße kreuzen. Nach Zeugenaussagen sprang die Ampel für die Autofahrer auf der Fahrspur weiter geradeaus in Fahrtrichtung Stadtzentrum auf Grünlicht um, als der VW losgefahren sein soll. Die Ampel der Fahrspur der Rechtsabbieger habe aber weiterhin Rotlicht angezeigt. Im Kreuzungsbereich kollidierten dann Auto und Straßenbahn. Diese konnte glücklicherweise ihre Fahrt fortsetzen und an der direkt angrenzenden Haltestelle anhalten, wodurch es bei der Unfallaufnahme der Polizisten zu keiner weiteren Verkehrsbeeinträchtigung auf der Franzstraße kam. (hw)

