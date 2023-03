Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230313-2: Polizisten stoppten 16-jährigen Autofahrer

Hürth (ots)

Beschuldigter saß auf Kindersitz

Am Sonntagmittag (12. März) haben Polizisten in Hürth einen Autofahrer (16) kontrolliert. Dabei fiel den Beamten auf, dass dieser auf einem Kindersitz saß. Sie nahmen dem 16-Jährigen den Autoschlüssel ab und übergaben den Jugendlichen sowie den Schlüssel des BMW an einen Erziehungsberechtigten. Die Ermittler des Verkehrskommissariats gehen derzeit Hinweisen nach, die darauf hindeuten, dass es nicht die erste Spritztour des Jugendlichen gewesen sein könnte.

Gegen 13.45 Uhr führten die Polizisten an der Straße "Im Feldrain" und Rodenkirchener Straße eine allgemeine Verkehrskontrolle durch. Sie entschieden sich einen BMW 3er mit einem Fahrer und einem Beifahrer zu kontrollieren. Von der Beifahrerseite sah die Beamtin, dass der junge Fahrer auf einem Kindersitz saß. Die Uniformierten stellten fest, dass er 16 Jahre alt ist und keinen Führerschein besitzt. Die Beamten nahmen die Fahrzeugschlüssel an sich und brachten den Jugendlichen und seinen Beifahrer (18) zu ihren Eltern.

Der 16-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Auch den Halter des BMW erwartet ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Zulassens des Fahrens eines Kraftfahrzeuges ohne erforderliche Fahrerlaubnis. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell