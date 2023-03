Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: POL-REK: 230312-1: Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen

Hürth (ots)

Samstagmittag (11.03.2023 gegen 12:15 Uhr) kam es zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt vier verletzten Personen in Hürth.

Die drei beteiligten Fahrzeuge befuhren hintereinander die Frechener Straße aus Richtung Frechen kommend in Fahrtrichtung Hürth. Auf Grund eines Rückstaus vor der Lichtsignalanlage Frechener Straße / Hermülheimer Straße, stoppten die Fahrerinnen der an erster und zweiter Position fahrenden Pkw ihre Fahrzeuge. Dies übersah der an dritter Stelle fahrende Pkw-Fahrer, der gerade sein Navigationsgerät einstellte, fuhr dem mittleren Pkw auf und schob diesen auf den vorderen Pkw. Durch den Verkehrsunfall wurden vier Insassen der Pkw, darunter ein 3,5 Monate altes Kleinkind und eine schwangere Frau, leicht verletzt. Die Verletzten wurden mit Rettungswagen zu weiteren Untersuchungen und ambulanten Behandlungen in umliegende Krankenhäuser gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen, von denen zwei abgeschleppt wurden, entstand Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Bereich der Unfallstelle gesperrt.(ms)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell