Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230310-3: Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer Verletzt

Brühl (ots)

Gefahrensituation Ein- und Abbiegen

Bei einem Verkehrsunfall in Brühl hat sich am Donnerstagmorgen (9. März) eine Radfahrerin (49) schwer verletzt. Bei starkem Regenfall kollidierte sie mit dem Auto einer 35-Jährigen im Bereich einer Straßeneinmündung. Rettungskräfte brachten die Schwerverletzte in ein Krankenhaus. Polizisten nahmen den Unfall auf und sicherten Spuren.

Nach ersten Erkenntnissen soll die Radfahrerin gegen 8 Uhr auf der Kaiserstraße stadteinwärts gefahren sein. Aus der Richard-Bertram-Straße soll die Fahrerin eines Renaults beabsichtigt haben ebenfalls auf die Kaiserstraße in Fahrtrichtung Stadtzentrum einzubiegen. Im Kreuzungsbereich kollidierten die Verkehrsteilnehmer. Die Radfahrerin verletzte sich bei ihrem Sturz schwer. Die Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell