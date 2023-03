Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230312-2: Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss

Frechen (ots)

Nach einer Kollision mit einem PKW flüchtete der vermeintliche Verursacher und konnte wenige Minuten später gestellt werden. Er stand vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und leistete Widerstand gegen die eingesetzten Polizeibeamten.

Am Samstag (11.03.2023 gegen 16:00 Uhr) vernahm ein 73- jähriger Hürther einen Knall und verspürte, in seinem PKW sitzend, einen Aufprall, als er in Frechen auf der Hubert- Prott- Straße mit seinem Fahrzeug vor einer Rotlicht zeigenden Ampel wartete. Weiterhin bemerkte er, wie der verursachende PKW hinter ihm wendete und sich von der Unfallstelle entfernte. Hinzugerufene Polizeibeamte bemerkten während der Unfallaufnahme das flüchtige Fahrzeug, wie es von der Kapfenberger Straße kommend an der Einmündung zur Hubert- Prott- Straße anhielt. Im Moment des Erblickens versuchte der Fahrer des Fahrzeugs erneut zu flüchten. Er setzte sein Fahrzeug zurück, um sich aus dem Sichtbereich der Einmündung zu entfernen. Mittlerweile war der feststellende Polizist hinzugeeilt und vereitelte, dass der Fahrer, ein 24- jähriger Mann aus Frechen, seine Fahrt fortsetzen konnte. Der Aufforderung, das Fahrzeug zu verlassen, kam er zunächst nicht nach. Bei der Durchsetzung der Aufforderung wehrte er sich, verletzte die eingesetzten Beamten leicht und zog sich selbst leichte Verletzungen zu. Die anschließende Überprüfung des Fahrers ergaben Anhaltspunkte dafür, dass er unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte. Ein entsprechend durchgeführter Vortest verlief positiv. Eine gültige Fahrerlaubnis konnte er nicht vorweisen. Er wurde der Polizeiwache zugeführt, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen den jungen Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsfährdung, Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. (pw)

