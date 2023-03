Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Türen mit roher Gewalt geöffnet

Kaiserslautern (ots)

Einen Einbruch in ein Gebäude in der Schoenstraße haben Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes in der Nacht zu Freitag festgestellt und der Polizei gemeldet. Gegen 0.40 Uhr fiel den Zeugen auf, dass zwar die Außentüren des Gebäudes geschlossen sind, im Inneren aber mehrere Türen mit roher Gewalt geöffnet wurden.

Unbekannte Täter hatten sich offensichtlich gezielt Zugang zu den Büros verschafft und hier Schubladen durchwühlt. Was genau die Eindringlinge mitnahmen, ist noch unklar. Allerdings liegt allein durch die aufgebrochenen Türen der Sachschaden bei mehreren tausend Euro.

Zeugen, denen insbesondere zwischen Donnerstagabend, 21 Uhr, und Freitagnacht, 0.40 Uhr, verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell