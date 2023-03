POL-PPWP: Mal das falsche, mal gar kein Versicherungskennzeichen

Kaiserslautern (ots) - Unbekannte Täter haben an einem Ladengeschäft in der Altenwoogstraße die Schaufensterscheibe mutwillig beschädigt. Am Mittwochmorgen entdeckte der Ladenbesitzer mehrere Beschädigungen an verschiedenen Stellen. Teilweise war das Sicherheitsglas durchbrochen, teilweise gesprungen. Offenbar waren die Täter aber nur darauf aus, Schaden anzurichten, nicht aber, in das Geschäft einzudringen. ...

mehr