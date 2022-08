Stadtkyll (ots) - Gleich in zwei Fällen wurde innerhalb kurzer Zeit in Stadtkyll, Im Hahnborn, in der Nähe des dortigen REWE-Marktes Dieselkraftstoff aus geparkten LKW entwendet. Im Zeitraum zwischen Samstag, 06.08.2022, 13:00 Uhr und Montag, 08.08.2022, 04:15 Uhr wurde ca. 500 Liter Diesel aus einem LKW entwendet. Durch bislang unbekannte Täter wurde der Tankdeckel aufgehebelt und der Kraftstoff aus dem Tank gepumpt. ...

mehr