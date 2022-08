Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Dieseldiebe in Stadtkyll unterwegs

Stadtkyll (ots)

Gleich in zwei Fällen wurde innerhalb kurzer Zeit in Stadtkyll, Im Hahnborn, in der Nähe des dortigen REWE-Marktes Dieselkraftstoff aus geparkten LKW entwendet.

Im Zeitraum zwischen Samstag, 06.08.2022, 13:00 Uhr und Montag, 08.08.2022, 04:15 Uhr wurde ca. 500 Liter Diesel aus einem LKW entwendet. Durch bislang unbekannte Täter wurde der Tankdeckel aufgehebelt und der Kraftstoff aus dem Tank gepumpt. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf ca. 1000 Euro.

Zu einem weiteren Diebstahl von Diesel aus einem LKW kam es in der Nacht von Samstag, 13.08.2022, 23:00 Uhr auf Sonntag, 14.08.2022, 07:00 Uhr. Auch hier wurde durch bislang unbekannte Täter der Tankdeckel eines geparkten LKW aufgehebelt. Anschließend wurden ca. 200 Liter Diesel aus dem Tank gepumpt. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf ca. 400 Euro.

Die Polizei Prüm bittet Zeugen um sachdienliche Hinweise - insbesondere hinsichtlich der Feststellungen verdächtiger Personen und/oder Fahrzeugen.

E-Mail: pipruem.dgl@polizei.rlp.de oder Telefon: 06551/942-0

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell