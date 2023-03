Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230313-1: Polizei fahndet nach flüchtigen Fahrraddieben

Pulheim (ots)

Zeuge leicht verletzt

Am Freitagabend (10. März) haben zwei bislang unbekannte Männer versucht mindestens ein Fahrrad in Pulheim zu stehlen. Ein Zeuge (37) beobachtete die Diebe bei der Tat, verständigte die Polizei und verfolgte einen der Täter. Er soll zwischen 20 und 30 Jahre alt sein und zur Tatzeit eine rote Daunenjacke mit Kapuze und eine graue Mütze getragen haben. Das Fahrrad seines 14-jährigen Nachbarn ließen die Verdächten dabei zurück. Später stellte der 37-Jährige jedoch fest, dass sein eigenes Rad entwendet wurde. Die Beamten des Kriminalkommissariats 21 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen verständigte der Zeuge gegen 22 Uhr die Polizei. Er gab an, dass in der Albrecht-Dürer-Straße zwei Männer mit Werkzeugen am Fahrrad seines Nachbarn hantierten. Nachdem er die beiden Verdächtigen angesprochen habe, sollen diese geflüchtet sein. Ein Täter habe das gerade gestohlene Fahrrad des Jugendlichen gefahren. Da der hintere Reifen des Zweirads Luft verlor, habe der Zeuge den Dieb einholen können. Dieser soll das Fahrrad fallen gelassen und den 37-Jährigen angegriffen haben. Der 37-Jährige wurde leicht verletzt. Kurz darauf sei der Unbekannte davongelaufen.

Polizisten begleiteten den Zeugen zu seiner Wohnanschrift, um eine Anzeige aufzunehmen. Dabei stellten sie fest, dass auch das Fahrrad des 37-Jährigen entwendet worden war. Kriminalbeamte haben die Ermittlungen aufgenommen. (hw)

