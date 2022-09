Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim, BAB 6: Videoaufzeichnung der Rastanlage entlarvt Verkehrssünder und deckt Hehlerei auf

Hockenheim, BAB 6 (ots)

Am Mittwochnachmittag gegen 14:30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte und -beamtinnen der Autobahnfahndung einen Mercedes an der Tank- und Rastanlage Hockenheim Ost. Um den auf der Rastanlage geparkten Mietwagen standen drei Männer, welche gegenüber der Polizei angaben, dass der Fahrer des Fahrzeuges sie bereits vor einer Stunde abgesetzt und auf dem Parkplatz stehen gelassen habe. Die merkwürdige Geschichte wurde durch die eingesetzten Beamtinnen und Beamten schließlich anhand der Videoaufzeichnungen auf der Rastanlage überprüft. Hierbei konnte eindeutig einer der drei Männer als Fahrer des Mercedes erkannt werden. Einen Führerschein konnte er nach Aufforderung jedoch nicht vorweisen. Gegen den 22-Jährigen wird daher nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Als die Ermittlerinnen und Ermittler die anderen beiden Insassen genauer unter die Lupe nahmen, stellte sich außerdem heraus, dass der 21-jährige Beifahrer eine Rolex am Handgelenk trug. Diese war nach einer Überprüfung im polizeilichen Fahndungssystem wegen Hehlerei ausgeschrieben. Die Uhr wurde daraufhin sichergestellt. Die Hintergründe zum Besitz der Rolex werden im Rahmen der Ermittlungen jetzt ebenfalls näher überprüft.

