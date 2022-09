Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Helmstadt-Bargen

Waibstadt

Rhein-Neckar-Kreis: Audi-Fahrer von Fahrbahn abgekommen und mehrfach überschlagen

Helmstadt-Bargen / Waibstadt / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein Autofahrer ist am Mittwochmittag gegen 13:35 Uhr auf der B 292 von der Fahrbahn abgekommen. Laut eigenen Angaben war der Mann von einem Insekt in seinem Fahrzeug abgelenkt worden. Der 20-Jährige zog sich bei dem Unfall Verletzungen zu und wurde zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Der Audi war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die B 292 muss für das Verladen des Audis kurzzeitig gesperrt werden.

Die entstandene Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Eine Streife des Polizeireviers Sinsheim ist zur Unfallaufnahme vor Ort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell