Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230214-1: Fahndung nach Kioskeinbrecher

Kerpen (ots)

Polizei sucht Zeugen

Ein bislang unbekannter Mann ist in der Nacht zu Dienstag (14. März) am Bahnhof Kerpen-Horrem in einen Kiosk eingebrochen. Samt Beute flüchtete der Unbekannte vom Tatort. Er soll dunkle Haare gehabt haben und zur Tatzeit mit einer hellen Winterjacke, einer schwarzen Jeans und schwarzen Schuhen bekleidet gewesen sein. Sein Gesicht habe er mit einem Mund-Nasen-Schutz verdeckt und bei seiner Flucht soll er zwei Einkauftaschen getragen haben. Hinweise zum Täter nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 22 unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Gegen 2.30 Uhr soll der Unbekannte die Eingangstür zum Kiosk an der Bahnhofstraße aufgehebelt haben. Nach ersten Erkenntnissen löste der Täter beim Betreten des Ladens die installierte Vernebelungsanlage aus. Anschließend flüchtete der Mann mit erbeutetem Bargeld und Zigaretten. Polizisten sicherten die Spuren am Tatort und fertigten eine Anzeige. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell