POL-REK: 230313-3: Innenminister Herbert Reul eröffnet Fahrrad- und Pedelecsaison im Rhein-Erft-Kreis

Behördenleiter Frank Rock begrüßt Horst Lichter zur exklusiven Erstausstrahlung von neuen Präventionsfilmen zum sicheren Fahren auf Pedelecs

Zur Eröffnung der Fahrrad- und Pedelecsaison lädt der Innenminister des Landes Nordrhein-Westfalen, Herbert Reul, gemeinsam mit Landrat Frank Rock und der Direktionsleiterin Verkehr, Martina Mensching am 18. März 2023 die Bürgerinnen und Bürger sowie Medienvertreterinnen und Medienvertreter in die Abtei Brauweiler herzlich ein.

Mit den ersten Sonnenstrahlen zieht es auch wieder mehr Menschen ins Freie. Fahrräder und Pedelecs sind dabei ein gern genutztes Verkehrsmittel. Insbesondere für ältere Menschen ist die Unterstützung mit Motor interessant und bringt einen Zugewinn an Mobilität. Das Fahren mit dem Pedelec birgt aber leider auch Gefahren, wie die Verkehrsunfallbilanz 2022 gezeigt hat.

Insbesondere Seniorinnen und Senioren sind an Verkehrsunfällen mit dem Pedelec beteiligt. Häufig verletzten sich diese schwer oder sogar tödlich. Allgemein haben Fahrrad- und Pedelecfahrende nur eine geringe Knautschzone, so dass die Verhinderung dieser Verkehrsunfälle auch ein großes Anliegen für die Polizei im Rhein-Erft-Kreis ist. Mit zwei neu produzierten Präventionsfilmen, in denen Horst Lichter als Hauptdarsteller zu sehen ist, macht die Polizei Rhein-Erft-Kreis auf gefährliche Situationen mit dem Pedelec im Straßenverkehr aufmerksam. Die Kurzfilme werden am 18. März 2023 erstmalig vorgestellt und können während der gesamten Veranstaltung angesehen werden.

Die Verkehrssicherheitsberatenden der Polizei Rhein-Erft-Kreis bieten Ihnen ab 12 Uhr darüber hinaus ein umfangreiches Programm rund um das Thema Fahrrad- und Pedelecfahren an. Interessierte können mit einer VR-Brille erkunden, wie sie im Straßenverkehr wahrgenommen werden. Auf einem Simulator kann das Fahren auf einem Pedelec nachgeahmt werden. Weiterhin führen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Ausschnitte eines Pedelectrainings vor. An einem Informationsstand zur Sichtbarkeit gibt es viele Hinweise zur richtigen Bekleidung im Straßenverkehr. Zudem ist die Fahrradkennzeichnung Ihres Fahrrades zur Verhinderung von Fahrraddiebstählen möglich.

Als Kooperationspartner der Polizei Rhein-Erft-Kreis bietet die Verkehrswacht Rhein-Erft-Kreis einen Hör- und Sehtest in ihrem Infomobil an sowie das Testen der Reaktionsfähigkeit in einem Rauschbrillenparcours unter dem vorgetäuschten Einfluss von Betäubungsmitteln. Der Landschaftsverband Rheinland macht in seinem Mobil der Begegnungen auf das Leben mit Einschränkungen aufmerksam und zeigt an praktischen Beispielen, wie es ist, mit solchen zu leben.

Wir würden uns freuen, Interessierte und Medienvertreter am Samstag, 18. März 2023, 12 bis 16 Uhr im LVR Kulturzentrum Abtei Brauweiler, Ehrenfriedstraße 19 in 50259 Pulheim

begrüßen zu dürfen. (akl)

