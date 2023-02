POL-NK: Mann mit Spielzeugpistole löst Polizeieinsatz aus

Schiffweiler, Ortsteil: Landsweiler-Rede (ots) - Am Freitagabend kam es gegen 20:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Fußgänger in der Kreisstraße in Landsweiler-Reden. Ein 58-jähriger Fußgänger aus Schiffweiler überquerte die Kreisstraße an einer Ampelanlage im Kreuzungsbereich zur Hauptstraße bei Grünlicht. Ein 25-jähriger Fahrzeugführer aus Schiffweiler bog bei ebenfalls Grünlicht von der ...

mehr